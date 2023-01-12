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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области задержали агента ФСБ РФ. Он передавал данные об энергообъектах и подразделениях ВСУ

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Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах, отметили в СБУ
Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах, отметили в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ задержала агента ФСБ России под псевдонимом "Тень" – жителя Белой Церкви Киевской области, он скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ в регионе.

Об этом сообщили пресс-центры СБУ и Киевской областной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что мужчину в декабре 2022 года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности он сбрасывал через Telegram. За это он получал денежное вознаграждение, указали в прокуратуре.

"В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону", – говорится в сообщении СБУ.

Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

"Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ. Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с агрессором. Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика", – рассказали в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02RyKLzhUEt7E8Q6ysoSu7DdG7TcFHnfLKAGyfgk1JzYA18HUXzxvbYeJTWPkAK8SWl

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога", – резюмировали в Киевской областной прокуратуре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HYVW8KdufFLHGSqJCAFCNdfCMjwyBMo55JTsC88tJe7xgdH8C3Z72mQPVLfJ7qJ1l&id=100069244237876

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