"В связи со смертью. Не сочувствую". Стефанчук подписал постановление о лишении мандата депутата-коллаборанта Ковалева

"Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", – написал спикер.

В тексте постановления указано, что полномочия Ковалева прекращены с 28 августа 2022 года.

Доля колаборантів та зрадників України.



Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова.



У зв‘язку зі смертю.



Не співчуваю. pic.twitter.com/rgr1ECoohn — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) January 17, 2023

Ранее 17 января нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, ссылаясь на Стефанчука, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти Ковалева, что дает юридические основания лишить его мандата.

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях.

Ряд депутатов лишили мандатов, некоторые решили сложить депутатские полномочия. По подсчетам Железняка, после аннулирования мандата Ковалева в Раде останется 410 нардепов.