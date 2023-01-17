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"В связи со смертью. Не сочувствую". Стефанчук подписал постановление о лишении мандата депутата-коллаборанта Ковалева

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Получив подтверждение смерти нардепа Ковалева, Стефанчук распорядился лишить его мандата
Получив подтверждение смерти нардепа Ковалева, Стефанчук распорядился лишить его мандата
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий подозреваемого в госизмене народного депутата Алексея Ковалева в связи с подтверждением информации о его смерти. Об этом Стефанчук сообщил 17 января в Twitter.

"Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", – написал спикер.

В тексте постановления указано, что полномочия Ковалева прекращены с 28 августа 2022 года.

Ранее 17 января нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, ссылаясь на Стефанчука, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти Ковалева, что дает юридические основания лишить его мандата.

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях.

Ряд депутатов лишили мандатов, некоторые решили сложить депутатские полномочия. По подсчетам Железняка, после аннулирования мандата Ковалева в Раде останется 410 нардепов.

Контекст:

В середине апреля 2022 года СМИ выяснили, что нардеп Ковалев находился в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. По информации Офиса генпрокурора, он также организовал вывоз соли и зерна в РФ.

4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.

Вечером 28 августа появились сообщения о ликвидации Ковалева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что его убили в Железном Порту. В то же время военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани. Смерть Ковалева подтвердил Следственный комитет РФ.

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