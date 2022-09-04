Канал депутата-коллаборанта Ковалева станет государственным

На данный момент Госкино хранит и распоряжается имуществом канала стоимостью 18,5 млн грн. Государство имеет право использовать специальную технику и оборудование, офисный инвентарь, программное обеспечение, лицензию на вещание.
По словам Кудерчук, когда канал передадут Госкино в управление, то "будет еще один государственный канал, который пока будет транслироваться в телемарафоне".
"Но ведь мы надеемся на скорейшую победу нашей страны, после которой он будет дальше развиваться как полноценный государственный телеканал", – отметила она.
Глава Госкино добавила, что с момента передачи канала в управление нужно будет один-два месяца, чтобы подключить его к общенациональному телемарафону.
"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018-м провел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины. О том, что Ковалев приобрел "4 канал", стало известно 28 декабря.
В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.
4 августа ГБР провело одновременные обыски в помещении "4 канала", а 22 августа его имущество передали на хранение Госкино.