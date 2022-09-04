Канал депутата-коллаборанта Ковалева станет государственным

На данный момент Госкино хранит и распоряжается имуществом канала стоимостью 18,5 млн грн. Государство имеет право использовать специальную технику и оборудование, офисный инвентарь, программное обеспечение, лицензию на вещание.

По словам Кудерчук, когда канал передадут Госкино в управление, то "будет еще один государственный канал, который пока будет транслироваться в телемарафоне".

"Но ведь мы надеемся на скорейшую победу нашей страны, после которой он будет дальше развиваться как полноценный государственный телеканал", – отметила она.

Глава Госкино добавила, что с момента передачи канала в управление нужно будет один-два месяца, чтобы подключить его к общенациональному телемарафону.