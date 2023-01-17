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В Раде получили копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Ковалева, его юридически лишат мандата – нардеп

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Смерть Ковалева в августе 2022 года подтвердил Следственный комитет РФ
Смерть Ковалева в августе 2022 года подтвердил Следственный комитет РФ
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Верховная Рада Украины получила копию свидетельства о смерти народного депутата Алексея Ковалева.

Об этом 17 января сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"От главы парламента узнал, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Ковалева, – написал Железняк. – Его скоро юридически лишат мандата".

Таким образом, в Раде "будет уже новый минимум – 410 нардепов", добавил Железняк.

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях.

Ряд депутатов лишили мандатов, некоторые решили сложить депутатские полномочия.

Контекст:

В середине апреля 2022 года СМИ выяснили, что нардеп Ковалев находился в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. По информации Офиса генпрокурора, он также организовал вывоз соли и зерна в РФ.

4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.

Вечером 28 августа появились сообщения о ликвидации Ковалева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что его убили в Железном Порту. В то же время военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани. Смерть Ковалева подтвердил Следственный комитет РФ.

Теги: Верховная Рада, Украина, смерть, депутаты, парламент, мандат, Ярослав Железняк, нардеп, нардеп Алексей Ковалев
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