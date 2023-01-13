Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов

Стефанчук подчеркнул, что все были в партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", деятельность которой прекращена.

Спикер отметил, что все они лишены мандатов абсолютно законным способом: Аксенов сам написал заявление, по остальным поступил указ президента о лишении их гражданства.

"То, что этих, так сказать, "нардепов" лишили мандатов в соответствии с законодательством – крайне важно, потому что такие решения не обжаловать!" – написал Стефанчук.

Он пообещал, что на этих голосованиях очищение парламента Украины не закончится.

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что за лишение мандата Медведчука проголосовали 320 депутатов, Козака – 317, Деркача – 314, Кузьмина - 319, Аксенова - 294.

По его словам, заседание началось со скандалом из-за того, что не могли решить, куда поставить это голосование в повестке дня. В итоге было решено поставить его самым первым, рассказал депутат.