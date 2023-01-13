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ПОЛИТИКА

Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов

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Рада лишила мандатов пятерых депутатов
Рада лишила мандатов пятерых депутатов
Фото: EPA

Верховная Рада Украины 13 января приняла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина, Андрея Аксенова и Виктора Медведчука. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Стефанчук подчеркнул, что все были в партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", деятельность которой прекращена.

Спикер отметил, что все они лишены мандатов абсолютно законным способом: Аксенов сам написал заявление, по остальным поступил указ президента о лишении их гражданства

"То, что этих, так сказать, "нардепов" лишили мандатов в соответствии с законодательством – крайне важно, потому что такие решения не обжаловать!" – написал Стефанчук.

Он пообещал, что на этих голосованиях очищение парламента Украины не закончится.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid036yw1wa4xqtR6gtCZwWyHK142aaQj5FnuExhD7zjkxDWVtEzubkaR2zHYF8k7owDvl

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что за лишение мандата Медведчука проголосовали 320 депутатов, Козака – 317, Деркача – 314, Кузьмина - 319, Аксенова - 294.

По его словам, заседание началось со скандалом из-за того, что не могли решить, куда поставить это голосование в повестке дня. В итоге было решено поставить его самым первым, рассказал депутат.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму

Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.  

Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск. 

Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре 2022 года. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.

Аксенов сам написал заявление о сложении мандата. В 2017 году в СМИ появилась информация, что у него может быть российское гражданство. Согласно информации, опубликованной в реестре Федеральной налоговой службы РФ, он мог получить его 25 июня 2014 года, то есть уже после оккупации Крыма и части Донбасса Россией. Сам Аксенов в 2021 году отрицал наличие у него российского паспорта

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.  12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, мандат, голосование, Тарас Козак, Андрей Аксенов, Руслан Стефанчук, ОПЗЖ, Ярослав Железняк
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