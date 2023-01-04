Почти вся фракция "Батьківщина", Арахамия и Корниенко не подписали обращение к спикеру Рады о лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ – "Чесно"

Проект постановления ВР №7694 на эту тему зарегистрирован в парламенте 24 августа 2022 года.
Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда организовал сбор подписей под письмом спикеру ВР за включение инициативы в повестку дня ближайшей сессии. Ее не поддержали на данный момент почти 70 депутатов, проинформировал нардеп движение "Чесно".
"Фракция "Батьківщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса в повестку дня ближайшей сессии парламента. Кроме того, не хотят лишать полномочий народных и местных депутатов от партий типа ОПЗЖ и представители провластной фракции "Слуга народа", в частности – председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко", – говорится в сообщении.
Ранее Дунда сообщал, что инициировал проведение внеочередной сессии по этому поводу, но получил формальный отказ от Стефанчука. Спикер заявил, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения уже лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства. Сейчас в группу "Платформа за жизнь и мир", как сообщается на сайте Рады, входят 25 депутатов.
В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.