Почти вся фракция "Батьківщина", Арахамия и Корниенко не подписали обращение к спикеру Рады о лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ – "Чесно"

Проект постановления ВР №7694 на эту тему зарегистрирован в парламенте 24 августа 2022 года.

Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда организовал сбор подписей под письмом спикеру ВР за включение инициативы в повестку дня ближайшей сессии. Ее не поддержали на данный момент почти 70 депутатов, проинформировал нардеп движение "Чесно".

"Фракция "Батьківщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса в повестку дня ближайшей сессии парламента. Кроме того, не хотят лишать полномочий народных и местных депутатов от партий типа ОПЗЖ и представители провластной фракции "Слуга народа", в частности – председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко", – говорится в сообщении.

Ранее Дунда сообщал, что инициировал проведение внеочередной сессии по этому поводу, но получил формальный отказ от Стефанчука. Спикер заявил, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".