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ПОЛИТИКА

Почти вся фракция "Батьківщина", Арахамия и Корниенко не подписали обращение к спикеру Рады о лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ – "Чесно"

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Проект постановления Рады о лишении мандатов ОПЗЖ зарегистрирован летом
Проект постановления Рады о лишении мандатов ОПЗЖ зарегистрирован летом
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Инициативу ускорить лишение полномочий народных депутатов из запрещенных пророссийских партий в Украине не поддержали представители нескольких фракций в парламенте. Об этом 4 декабря в Telegram сообщило движение "Чесно".

Проект постановления ВР №7694 на эту тему зарегистрирован в парламенте 24 августа 2022 года.

Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда организовал сбор подписей под письмом спикеру ВР за включение инициативы в повестку дня ближайшей сессии. Ее не поддержали на данный момент почти 70 депутатов, проинформировал нардеп движение "Чесно".

"Фракция "Батьківщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса в повестку дня ближайшей сессии парламента. Кроме того, не хотят лишать полномочий народных и местных депутатов от партий типа ОПЗЖ и представители провластной фракции "Слуга народа", в частности – председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко", – говорится в сообщении.

Ранее Дунда сообщал, что инициировал проведение внеочередной сессии по этому поводу, но  получил формальный отказ от Стефанчука. Спикер заявил, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине

До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения уже лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства. Сейчас в группу "Платформа за жизнь и мир", как сообщается на сайте Рады, входят 25 депутатов.

В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, Чесно, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Давид Арахамия, ОПЗЖ, Олег Дунда
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