Нардеп от ОПЗЖ Левочкина решила сложить мандат

Об этом в Telegram 30 ноября сообщила пресс-служба депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в состав которой входит политик.
"Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", – заявила она.
Левочкина была нардепом Верховной Рады четырех созывов с 2007 года, входила в состав Партии регионов, "Оппозиционного блока" и ОПЗЖ. Движение "Чесно" называет ее "прогульщицей и фигуранткой ряда антикоррупционных расследований".
Основателями ОПЗЖ являются Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину из фракции ОПЗЖ в Раде вышел ряд нардепов. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Бойко.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.