Нардеп от ОПЗЖ Левочкина решила сложить мандат

Об этом в Telegram 30 ноября сообщила пресс-служба депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в состав которой входит политик.

"Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", – заявила она.

Левочкина была нардепом Верховной Рады четырех созывов с 2007 года, входила в состав Партии регионов, "Оппозиционного блока" и ОПЗЖ. Движение "Чесно" называет ее "прогульщицей и фигуранткой ряда антикоррупционных расследований".