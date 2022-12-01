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"В зале остался рекордно низкий уровень депутатов". Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Левочкиной

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Левочкина решила сложить депутатские полномочия "в связи с семейными обстоятельствами"
Левочкина решила сложить депутатские полномочия "в связи с семейными обстоятельствами"
Фото: wikipedia.org

Верховная Рада Украины на заседании 1 декабря прекратила полномочия народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юлии Левочкиной.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов.

"Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от экс-ОПЗЖ Левочкиной Ю.В… В зале осталось 417 депутатов, рекордно низкий уровень", – написал Железняк.

Левочкина была депутатом Верховной Рады четырех созывов (с 2007 года), входила в состав фракций Партии регионов, Оппозиционного блока и ОПЗЖ. Движение "Чесно" называет ее "прогульщицей и фигуранткой ряда антикоррупционных расследований".

30 ноября стало известно, что Левочкина решила сложить депутатские полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".

Контекст:

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Верховной Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пять партий по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам.

В Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях.

Теги: Верховная Рада, Украина, Юлия Левочкина, парламент, мандат, заседание, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, нардеп
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