"В зале остался рекордно низкий уровень депутатов". Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Левочкиной

Левочкина решила сложить депутатские полномочия "в связи с семейными обстоятельствами" Фото: wikipedia.org

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов.

"Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от экс-ОПЗЖ Левочкиной Ю.В… В зале осталось 417 депутатов, рекордно низкий уровень", – написал Железняк.

Левочкина была депутатом Верховной Рады четырех созывов (с 2007 года), входила в состав фракций Партии регионов, Оппозиционного блока и ОПЗЖ. Движение "Чесно" называет ее "прогульщицей и фигуранткой ряда антикоррупционных расследований".

30 ноября стало известно, что Левочкина решила сложить депутатские полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".