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ПОЛИТИКА

Зеленский попросил Стефанчука рассмотреть варианты лишения мандатов депутатов ОПЗЖ

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С 15 сентября ОПЗЖ полностью запрещена в Украине
С 15 сентября ОПЗЖ полностью запрещена в Украине
Фото: chesno.org

Президент Украины Владимир Зеленский направил запрос председателю парламента Руслану Стефанчуку о возможности лишения мандатов депутатов, избранных от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом говорится в ответе Зеленского на соответствующую петицию, опубликованную на сайте Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов от ОПЗЖ может решить украинский парламент.

"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной Рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – добавил глава государства.

Контекст:

19 марта Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля ОПЗЖ обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

Однако уже 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, депутаты, петиция, запрет, Владимир Зеленский, парламент, президент, Руслан Стефанчук, партия, ОПЗЖ
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