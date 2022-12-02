Зеленский попросил Стефанчука рассмотреть варианты лишения мандатов депутатов ОПЗЖ

Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов от ОПЗЖ может решить украинский парламент.

"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной Рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – добавил глава государства.

Контекст:

19 марта Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля ОПЗЖ обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

Однако уже 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.