Нардепы от ОПЗЖ, фигурирующие в расследовании "Батальон Монако", вернулись в Украину. Одного из них заметили в Раде – СМИ

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщила 12 января "Украинская правда".
По данным издания, оба находились за границей с начала полномасштабного вторжения РФ и впервые за это время приехали в Украину.
"Украинская правда" отметила, что оба планировали посетить сегодняшнее заседание Рады. Абрамович, по данным издания, в парламенте был – источники СМИ прислали фото нардепа в зале голосований.
Журналисты пишут, что есть большая вероятность того, что оба уже 13 января могут лишиться своих депутатских мандатов.
Как отмечает движение "Чесно", Столар в 2019 году прошел в Раду под 11-м номером списка ОПЗЖ, Абрамович – под 14-м. Оба потом вошли в состав одноименной фракции в парламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, но есть ряд исключений.
"Украинская правда" в прошлом году выпустила расследование об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Первая часть фильма "Батальон Монако" вышла 16 августа. В ней говорится в том числе, о выехавших из страны Столаре и Абрамовиче. Вторая часть "Батальона Монако" вышла 17 октября.
После выхода первой части фильма Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны против России. По данным СМИ, в этом производстве фигурирует более 80 человек.