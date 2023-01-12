Нардепы от ОПЗЖ, фигурирующие в расследовании "Батальон Монако", вернулись в Украину. Одного из них заметили в Раде – СМИ

По информации "Украинской правды", Абрамович и Столар могут завтра лишиться мандатов Фото: apostrophe.ua, Вадим Столар / Facebook

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщила 12 января "Украинская правда".

По данным издания, оба находились за границей с начала полномасштабного вторжения РФ и впервые за это время приехали в Украину.

"Украинская правда" отметила, что оба планировали посетить сегодняшнее заседание Рады. Абрамович, по данным издания, в парламенте был – источники СМИ прислали фото нардепа в зале голосований.

Журналисты пишут, что есть большая вероятность того, что оба уже 13 января могут лишиться своих депутатских мандатов.

Как отмечает движение "Чесно", Столар в 2019 году прошел в Раду под 11-м номером списка ОПЗЖ, Абрамович – под 14-м. Оба потом вошли в состав одноименной фракции в парламенте.