ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардепы от ОПЗЖ, фигурирующие в расследовании "Батальон Монако", вернулись в Украину. Одного из них заметили в Раде – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации "Украинской правды", Абрамович и Столар могут завтра лишиться мандатов
По информации "Украинской правды", Абрамович и Столар могут завтра лишиться мандатов
Фото: apostrophe.ua, Вадим Столар / Facebook

Нардепы Вадим Столар и Игорь Абрамович, избранные от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой была прекращена в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, вернулись в Украину.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщила 12 января "Украинская правда"

По данным издания, оба находились за границей с начала полномасштабного вторжения РФ и впервые за это время приехали в Украину. 

"Украинская правда" отметила, что оба планировали посетить сегодняшнее заседание Рады. Абрамович, по данным издания, в парламенте был – источники СМИ прислали фото нардепа в зале голосований.

Журналисты пишут, что есть большая вероятность того, что оба уже 13 января могут лишиться своих депутатских мандатов. 

Как отмечает движение "Чесно", Столар в 2019 году прошел в Раду под 11-м номером списка ОПЗЖ, Абрамович – под 14-м. Оба потом вошли в состав одноименной фракции в парламенте. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, но есть ряд исключений. 

"Украинская правда" в прошлом году выпустила расследование об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Первая часть фильма "Батальон Монако" вышла 16 августа. В ней говорится в том числе, о выехавших из страны Столаре и Абрамовиче. Вторая часть "Батальона Монако" вышла 17 октября

После выхода первой части фильма Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны против России. По данным СМИ, в этом производстве фигурирует более 80 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, военное положение, Вадим Столар, парламент, мандат, война России против Украины, ОПЗЖ, Игорь Абрамович, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (246950)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (147725)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (126898)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (125793)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (71803)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (50973)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (44130)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (42225)
 
 
 
 