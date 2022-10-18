На Лазурном берегу УП нашла пасынка Кернеса, члена правления "ПриватБанка", экс-главу Фонда госимущества. Видео

По данным УП, число автомобилей с украинскими номерами на Лазурном берегу увеличилось Скриншот: Українська правда / YouTube

Первая часть была опубликована 16 августа. В ней говорилось о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с Россией. В частности, о бизнесмене Константине Жеваго, нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе.

Во вторую часть материала, автором которого является Михаил Ткач, попали такие украинцы, как бывший народный депутат Виталий Хомутынник, член правления "ПриватБанка" Игорь Лебединец, бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, пасынок экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский и другие.

Так, Гайсинский ездит на черном внедорожнике с госномерами 0202 регистрации в Харьковской области – такие же цифры использовал ныне покойный Кернес.

Ткач, ссылаясь на собеседников, которые давно живут на Лазурном берегу, подчеркнул, что в последнее время там увеличилось количество машин с украинскими номерами.

В материале также фигурируют яхты, самолеты и недвижимость, связанные в том числе с такими известными в Украине лицами, как бизнесмен Игорь Коломойский и народный депутат из депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица.

Журналист предполагает, что так называемые элитные беженцы будут оставаться за границей до завершения войны в Украине.

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Видео: Українська правда / YouTube