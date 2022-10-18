На Лазурном берегу УП нашла пасынка Кернеса, члена правления "ПриватБанка", экс-главу Фонда госимущества. Видео

Первая часть была опубликована 16 августа. В ней говорилось о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с Россией. В частности, о бизнесмене Константине Жеваго, нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе.
Во вторую часть материала, автором которого является Михаил Ткач, попали такие украинцы, как бывший народный депутат Виталий Хомутынник, член правления "ПриватБанка" Игорь Лебединец, бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, пасынок экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский и другие.
Так, Гайсинский ездит на черном внедорожнике с госномерами 0202 регистрации в Харьковской области – такие же цифры использовал ныне покойный Кернес.
Ткач, ссылаясь на собеседников, которые давно живут на Лазурном берегу, подчеркнул, что в последнее время там увеличилось количество машин с украинскими номерами.
В материале также фигурируют яхты, самолеты и недвижимость, связанные в том числе с такими известными в Украине лицами, как бизнесмен Игорь Коломойский и народный депутат из депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица.
Журналист предполагает, что так называемые элитные беженцы будут оставаться за границей до завершения войны в Украине.
После выхода первого фильма "Батальон Монако" Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны с Россией. По данным СМИ, в этом производстве фигурирует более 80 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, за исключением особо оговоренных условий.