В отношении нардепа-коллаборанта Ковалева Офис генпрокурора открыл производство по факту незаконного обогащения

Как сообщили правоохранители, в начале марта жена Ковалева вывезла за границу $500 тыс. и €97 тыс., т.е., по официальному курсу Нацбанка – более 17 млн 845 тыс. грн.
Согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер принадлежащих семье Ковалева денежных средств составил 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.
Таким образом, разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам, более 8 млн гривен.
Собранные материалы Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции передало в Офис генпрокурора, который зарегистрировал уголовное производство по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. По информации Офиса генпрокурора, он также организовал вывоз соли и зерна в РФ.
4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.
6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.
Вечером 28 августа появились сообщения о ликвидации Ковалева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что его убили в Железном Порту. В то же время военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани. Смерть Ковалева подтвердил Следственный комитет РФ.
Однако украинские правоохранители смерть Ковалева пока не подтверждали, а несколько "убийств" коллаборантов на оккупированных территориях оказались инсценировками ФСБ.