В отношении нардепа-коллаборанта Ковалева Офис генпрокурора открыл производство по факту незаконного обогащения

В РФ заявляли, что Ковалева убили, но доказательств его смерти никто не предъявлял Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Как сообщили правоохранители, в начале марта жена Ковалева вывезла за границу $500 тыс. и €97 тыс., т.е., по официальному курсу Нацбанка – более 17 млн 845 тыс. грн.

Согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер принадлежащих семье Ковалева денежных средств составил 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.

Таким образом, разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам, более 8 млн гривен.

Собранные материалы Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции передало в Офис генпрокурора, который зарегистрировал уголовное производство по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.