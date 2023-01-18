Силы обороны за сутки уничтожили около 820 российский оккупантов, девять танков и самолет – Генштаб ВСУ

Украинские военные за сутки уничтожили девять российских танков Фото: EPA

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

За последние сутки украинские военные уничтожили около 820 российских оккупантов.

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