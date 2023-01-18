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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки уничтожили около 820 российский оккупантов, девять танков и самолет – Генштаб ВСУ

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Украинские военные за сутки уничтожили девять российских танков
Украинские военные за сутки уничтожили девять российских танков
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 117 770 российских оккупантов. Об этом 18 января 2023 года сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

За последние сутки украинские военные уничтожили около 820 российских оккупантов.

Другие потери армии РФ составили:

  • танков – 3130 (+9);
  • боевых бронированных машин – 6225 (+10);
  • артиллерийских систем / artillery systems – 2108 (+4);
  • РСЗО– 442 (+1);
  • средства ПВО – 220;
  • самолетов – 287 (+1);
  • вертолетов – 276;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4);
  • крылатые ракеты – 749;
  • корабли/катера – 17;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12);
  • специальная техника – 190.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0s65GJicksXQqmUBGhZTsZ7CEZ68TLWv8WakXRdzuq4joj6WWhKPNgsd17raPojBkl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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