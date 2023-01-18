Шмыгаль: Украина настаивает на санкциях против "Росатома" и ограничении прав РФ в МАГАТЭ

Шмыгаль: Уверен, что большинство заработанных "Росатомом" средств пойдет на финансирование войны РФ против Украины Фото: kmu.gov.ua

Об этом в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось в YouTube Кабмина.

"Я обратился к генеральному директору с просьбой передать членам МАГАТЭ, с которыми он будет вести диалог, что Украина твердо убеждена в необходимости своевременного наложения санкций на "Росатом", ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и остановки сотрудничества с РФ в ядерной сфере", – сказал Шмыгаль.

По его словам, ежегодно "Росатом" зарабатывает около $9 млрд, а портфель зарубежных заказов российской компании составляет $200 млрд.

"Уверен, что большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь цивилизованный мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина призвал членов МАГАТЭ и других международных партнеров поддержать инициативу Украины.

СМИ спросили Гросси, почему Россия до сих не лишена статуса члена МАГАТЭ и при каких условиях это решение может быть принято.

"Вопрос не касается возможностей и власти гендиректора МАГАТЭ… Во многих органах, которые так же, как МАГАТЭ, состоят из многих участников или членов, политические решения принимаются при обсуждении, оценке и принятии всех стран-членов… Такое решение не зависит от воли гендиректора МАГАТЭ", – ответил Гросси.