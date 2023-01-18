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Шмыгаль: Украина настаивает на санкциях против "Росатома" и ограничении прав РФ в МАГАТЭ

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Шмыгаль: Уверен, что большинство заработанных "Росатомом" средств пойдет на финансирование войны РФ против Украины
Шмыгаль: Уверен, что большинство заработанных "Росатомом" средств пойдет на финансирование войны РФ против Украины
Фото: kmu.gov.ua

Украина призывает ввести санкции против российской госкорпорации "Росатом" и ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ.

Об этом в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось в YouTube Кабмина.

"Я обратился к генеральному директору с просьбой передать членам МАГАТЭ, с которыми он будет вести диалог, что Украина твердо убеждена в необходимости своевременного наложения санкций на "Росатом", ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и остановки сотрудничества с РФ в ядерной сфере", – сказал Шмыгаль.

По его словам, ежегодно "Росатом" зарабатывает около $9 млрд, а портфель зарубежных заказов российской компании составляет $200 млрд.

"Уверен, что большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь цивилизованный мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина призвал членов МАГАТЭ и других международных партнеров поддержать инициативу Украины.

СМИ спросили Гросси, почему Россия до сих не лишена статуса члена МАГАТЭ и при каких условиях это решение может быть принято.

"Вопрос не касается возможностей и власти гендиректора МАГАТЭ… Во многих органах, которые так же, как МАГАТЭ, состоят из многих участников или членов, политические решения принимаются при обсуждении, оценке и принятии всех стран-членов… Такое решение не зависит от воли гендиректора МАГАТЭ", – ответил Гросси.

Контекст:

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить их переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

26 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Украина будет системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью.

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1500 сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, санкции, Росатом, МАГАТЭ, война России против Украины, ракеты, ограничения, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, брифинг, сотрудничество, Рафаэль Гросси, Кабмин
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