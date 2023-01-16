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Против "Росатома", который обеспечивает потребности РФ в ядерном оружии, нужны санкции – министр обороны Литвы

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Анушаускас назвал проблему, из-за которой против "Росатома" не хотят вводить санкции
Анушаускас назвал проблему, из-за которой против "Росатома" не хотят вводить санкции
Фото: ЕРА

Компания "Росатом" должна быть внесена в санкционные списки Запада в связи с российской агрессией против Украины. Об этом заявил 15 января изданию Guildhall министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Даже без того аргумента, что "Росатом" – участник ядерных программ РФ, санкционная политика должна быть построена так, чтобы подрывать всю экономику страны-агрессора. Любая отрасль экономики, которая используется для расширения агрессивной политики или для тех или иных угроз, должна давиться санкционно. [...] Я думаю, что "Росатом" – часть промышленности, которая обеспечивает военные потребности, потребности РФ в ядерном оружии, и должны быть введены санкции", – сказал он.

Министр назвал проблемой то, что "ряд стран, в том числе восточноевропейских, ведут довольно тесные отношения с ядерными предприятиями России".

"Они либо строят что-то, либо ведут какую-либо другую деятельность, их можно заменить, хотя на это и нужно время. В диалоге с нашими партнерами мы всегда предлагаем и этот элемент включить в списки санкций, но, как видим, не всегда есть консенсус. Аргумент о том, что "Росатом" участвует в производстве ядерного оружия РФ, – конечно же, нужно использовать в дискуссии о введении санкций. Пока эти аргументы были связаны с присутствием российских войск на ядерных объектах на оккупированных территориях Украины, с угрозами применения ядерного оружия", – объяснил Анушаускас.

Контекст:

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить их переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

26 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Украина будет системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, санкции, ядерное оружие, экономика, промышленность, Росатом, Арвидас Анушаускас
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