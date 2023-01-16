Против "Росатома", который обеспечивает потребности РФ в ядерном оружии, нужны санкции – министр обороны Литвы

"Даже без того аргумента, что "Росатом" – участник ядерных программ РФ, санкционная политика должна быть построена так, чтобы подрывать всю экономику страны-агрессора. Любая отрасль экономики, которая используется для расширения агрессивной политики или для тех или иных угроз, должна давиться санкционно. [...] Я думаю, что "Росатом" – часть промышленности, которая обеспечивает военные потребности, потребности РФ в ядерном оружии, и должны быть введены санкции", – сказал он.

Министр назвал проблемой то, что "ряд стран, в том числе восточноевропейских, ведут довольно тесные отношения с ядерными предприятиями России".

"Они либо строят что-то, либо ведут какую-либо другую деятельность, их можно заменить, хотя на это и нужно время. В диалоге с нашими партнерами мы всегда предлагаем и этот элемент включить в списки санкций, но, как видим, не всегда есть консенсус. Аргумент о том, что "Росатом" участвует в производстве ядерного оружия РФ, – конечно же, нужно использовать в дискуссии о введении санкций. Пока эти аргументы были связаны с присутствием российских войск на ядерных объектах на оккупированных территориях Украины, с угрозами применения ядерного оружия", – объяснил Анушаускас.