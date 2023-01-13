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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сменили юридический адрес ЗАЭС – "Энергоатом"

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Российские войска весной оккупировали ЗАЭС
Российские войска весной оккупировали ЗАЭС
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Российские оккупанты сменили юридический адрес Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram 13 января.

"После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в "Росатоме" сменили юридический адрес предприятия, фейково переподчинив ЗАЭС Москве. Таким образом оккупанты в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к России, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты ни пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины", – говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" сравнили действия войск РФ на временно оккупированной территории с действиями нацистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске.

"Они "отжимают" у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь потребностями российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить свои карманы. В конце концов оккупантов постигнет судьба гитлеровцев в Судетах: справедливый суд ждет каждого, кто совершал военные преступления, а все прихвостни и коллаборанты будут депортированы. После освобождения Энергодара и полной деоккупации Запорожской АЭС! Это обязательно произойдет, просто вопрос времени", – заявили в компании.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали в Генштабе 7 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская область, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, ЗАЭС
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