Оккупанты сменили юридический адрес ЗАЭС – "Энергоатом"

"После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в "Росатоме" сменили юридический адрес предприятия, фейково переподчинив ЗАЭС Москве. Таким образом оккупанты в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к России, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты ни пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины", – говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" сравнили действия войск РФ на временно оккупированной территории с действиями нацистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске.

"Они "отжимают" у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь потребностями российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить свои карманы. В конце концов оккупантов постигнет судьба гитлеровцев в Судетах: справедливый суд ждет каждого, кто совершал военные преступления, а все прихвостни и коллаборанты будут депортированы. После освобождения Энергодара и полной деоккупации Запорожской АЭС! Это обязательно произойдет, просто вопрос времени", – заявили в компании.