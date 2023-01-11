Глава МАГАТЭ анонсировал свой визит в Украину на следующей неделе, а затем – планирует в Россию

По словам Гросси, в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Комментируя обстрелы ЗАЭС, глава МАГАТЭ отметил, что "ядерная авария не отвечает ничьим интересам, даже россиянам: это будет иметь серьезные последствия для обеих стран".
В планах президента РФ Владимира Путина "в настоящий момент" нет встречи с Гросси, рассказал 11 января в комментарии российскому "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Гросси 22 декабря 2022 года встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед этим проводил консультации с Украиной.
После этого в МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали а Генштабе 7 января.