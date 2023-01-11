Глава МАГАТЭ анонсировал свой визит в Украину на следующей неделе, а затем – планирует в Россию

Гросси сообщил, что в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Зеленским Фото: president.gov.ua

По словам Гросси, в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Комментируя обстрелы ЗАЭС, глава МАГАТЭ отметил, что "ядерная авария не отвечает ничьим интересам, даже россиянам: это будет иметь серьезные последствия для обеих стран".

В планах президента РФ Владимира Путина "в настоящий момент" нет встречи с Гросси, рассказал 11 января в комментарии российскому "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Гросси 22 декабря 2022 года встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед этим проводил консультации с Украиной.

После этого в МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.