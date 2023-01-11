ГОРДОН
 
 
МИР

Глава МАГАТЭ анонсировал свой визит в Украину на следующей неделе, а затем – планирует в Россию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гросси сообщил, что в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Зеленским
Гросси сообщил, что в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Зеленским
Фото: president.gov.ua

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 11 января в эфире RaiNews24, что на следующей неделе посетит Украину, после чего планирует отправиться в Россию.

По словам Гросси, в Киеве у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Комментируя обстрелы ЗАЭС, глава МАГАТЭ отметил, что "ядерная авария не отвечает ничьим интересам, даже россиянам: это будет иметь серьезные последствия для обеих стран".

В планах президента РФ Владимира Путина "в настоящий момент" нет встречи с Гросси, рассказал 11 января в комментарии российскому "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Гросси 22 декабря 2022 года встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед этим проводил консультации с Украиной.

После этого в МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали а Генштабе 7 января.

Теги: Россия, Киев, Украина, МИД Украины, Москва, авария, захват, оккупация, Дмитрий Песков, переговоры, катастрофа, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, визит, премьер-министр, Денис Шмыгаль, встреча, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Оккупанты хотят заменить персонал ЗАЭС, который отказывается сотрудничать с ними, россиянами
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Оккупанты лишили доступа на ЗАЭС около 1500 сотрудников станции, отказавшихся получать российские паспорта – Генштаб ВСУ
Сегодня 08.01
ЗАЭС с весны находится под оккупацией РФ
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Оккупанты заставили работников ЗАЭС получить паспорта РФ и вывели из обращения в Энергодаре гривну – Генштаб ВСУ
7 января, 2023 07.12
ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Россия должна покинуть ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины – Госдеп США
6 января, 2023 01.21
Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией, отмечал Котин 4 января
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Глава "Энергоатома" о возвращении ЗАЭС под контроль Украины: Мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы
5 января, 2023 16.41
ЗАЭС в марте 2022 года оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией
4 января, 2023 20.33
Крупнейшая атомная станция Европы ЗАЭС работает под оккупацией российских военных с начала марта
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Россияне свозят свой персонал на захваченную ЗАЭС – Центр национального сопротивления
3 января, 2023 12.43
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (165985)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (91676)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (59232)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (41833)
5
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (33723)
6
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (28695)
7
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки (27399)
8
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (26149)
 
 
 
 