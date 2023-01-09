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Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ – Шмыгаль

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Премьер обсудил санкции с вице-президентом Еврокомиссии Тиммермансом, который приехал в Киев
Премьер обсудил санкции с вице-президентом Еврокомиссии Тиммермансом, который приехал в Киев
Фото: Denys Shmyhal / Twitter

Украина и Евросоюз должны совместно работать над энергетической устойчивостью и снижением влияния России на энергорынок. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал 9 января в Twitter по итогам визита в Киев вице-президента исполнительной Европейской комиссии Франса Тиммерманса.

По словам главы правительства, Украина настаивает на необходимости введения санкций против атомной отрасли РФ.

"Агрессор должен быть наказан за нападения на энергетический сектор Украины и экоцид", – написал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина обладает значительным потенциалом для развития "зеленой" энергетики и готова стать партнером ЕС в развитии рынка биогаза и водорода.

Он поблагодарил Тиммерманса за "инициативы сотрудничества" и заявил, что восстановление энергетической отрасли после разрушений, нанесенных российскими оккупантами, будет основываться на программе Еврокомиссии Green Deal, которая предусматривает глобальное снижение парниковых выбросов и максимальную климатическую нейтральность.

О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" 26 декабря в Telegram заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Наша задача – санкции против "Росатома". Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола – Ермака давали детальный план этих санкций. Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку", – написал он в в Telegram.

По словам Ермака, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

"Так быть не может. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", – резюмировал глава ОПУ.

Контекст:

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.

Теги: Кабинет Министров, санкции, Еврокомиссия, энергетика, Франс Тиммерманс, Росатом, Денис Шмыгаль
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