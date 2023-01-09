Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ – Шмыгаль

Премьер обсудил санкции с вице-президентом Еврокомиссии Тиммермансом, который приехал в Киев Фото: Denys Shmyhal / Twitter

По словам главы правительства, Украина настаивает на необходимости введения санкций против атомной отрасли РФ.

"Агрессор должен быть наказан за нападения на энергетический сектор Украины и экоцид", – написал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина обладает значительным потенциалом для развития "зеленой" энергетики и готова стать партнером ЕС в развитии рынка биогаза и водорода.

Он поблагодарил Тиммерманса за "инициативы сотрудничества" и заявил, что восстановление энергетической отрасли после разрушений, нанесенных российскими оккупантами, будет основываться на программе Еврокомиссии Green Deal, которая предусматривает глобальное снижение парниковых выбросов и максимальную климатическую нейтральность.

* has significant potential for green energy development & is ready to become a partner of * in developing the biomethane & hydrogen market. Thanked @TimmermansEU for the cooperation initiatives of * and * . The restoration of * energy sector must be based on Green Deal. 2/2 pic.twitter.com/iMr62X6Gef — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 9, 2023

О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" 26 декабря в Telegram заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Наша задача – санкции против "Росатома". Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола – Ермака давали детальный план этих санкций. Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку", – написал он в в Telegram.

По словам Ермака, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

"Так быть не может. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", – резюмировал глава ОПУ.