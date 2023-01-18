Гросси и Шмыгаль провели встречу в Киеве. Глава МАГАТЭ сообщил, что миссия агентства будет работать на украинских АЭС, как минимум "пока будет война"

Об этом в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось в YouTube Кабмина.
"Впервые в истории человечества ядерные объекты стали элементом наступательной военной стратегии… Сегодня я услышал от господина генерального директора заверения в полной поддержке со стороны МАГАТЭ наших усилий по обеспечению ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС", – отметил Шмыгаль.
По его словам, это прежде всего касается "полного вывода российских войск и персонала "Росатома" с территории станции и возвращения ЗАЭС под контроль украинских органов".
Миссии МАГАТЭ на украинских АЭС будут работать, "пока будет война", а также, "возможно, и после войны", рассказал Гросси.
В частности, после завершения войны нужно будет время, чтобы восстановить то, что повреждено, добавил он.
"Чтобы иметь абсолютно объективную экспертную оценку действительного состояния вещей на всех этих атомных объектах", – подчеркнул Гросси.
В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.
Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.
10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.