Гросси и Шмыгаль провели встречу в Киеве. Глава МАГАТЭ сообщил, что миссия агентства будет работать на украинских АЭС, как минимум "пока будет война"

Об этом в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось в YouTube Кабмина.

"Впервые в истории человечества ядерные объекты стали элементом наступательной военной стратегии… Сегодня я услышал от господина генерального директора заверения в полной поддержке со стороны МАГАТЭ наших усилий по обеспечению ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС", – отметил Шмыгаль.

По его словам, это прежде всего касается "полного вывода российских войск и персонала "Росатома" с территории станции и возвращения ЗАЭС под контроль украинских органов".

Миссии МАГАТЭ на украинских АЭС будут работать, "пока будет война", а также, "возможно, и после войны", рассказал Гросси.

В частности, после завершения войны нужно будет время, чтобы восстановить то, что повреждено, добавил он.

"Чтобы иметь абсолютно объективную экспертную оценку действительного состояния вещей на всех этих атомных объектах", – подчеркнул Гросси.