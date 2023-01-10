На всех АЭС Украины МАГАТЭ развернет свои мониторинговые миссии – Госинспекции ядерного регулирования

"Украина пригласила устроить мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех других атомных электростанциях, включая и Чернобыльскую. МАГАТЭ согласилось с этим предложением, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС", – сказал он.

По словам Корикова, "главная цель этих миссий – мониторинг состояния безопасности в условиях военных влияний, которые испытывают сейчас Украина и украинские ядерные установки".

Он подчеркнул, что "так МАГАТЭ сможет воочию убедиться, как ракетные удары влияют на состояние атомных станций".