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Миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Ровенскую АЭС

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В ближайшие дни команды МАГАТЭ будут на всех украинских АЭС, отметил Гросси
В ближайшие дни команды МАГАТЭ будут на всех украинских АЭС, отметил Гросси
Фото: Рівненська АЕС / Facebook

17 января глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси открыл постоянную миссию организации на Ровенской АЭС.

Об этом Гросси сообщил в Twitter.

"Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут команды на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта", – написал Гросси.

Накануне, 16 января, флаг МАГАТЭ был поднят над Пивденноукраинской АЭС.

18 января Гросси откроет миссию МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), в ближайшие дни ожидается прибытие экспертов организации на Хмельницкую АЭС, отмечается на сайте Международного агентства по атомной энергии.

Контекст:

В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока). А также ЧАЭС в зоне отчуждения.

Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщала, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.

Теги: Украина, миссия, АЭС, ЧАЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, Рафаэль Гросси
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