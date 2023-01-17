Миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Ровенскую АЭС

Об этом Гросси сообщил в Twitter.
"Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут команды на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта", – написал Гросси.
More IAEA experts now on the ground in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Rivne NPP (#ISAMIR). In next few days, we will have teams at all * NPPs. They will provide technical assistance & help reduce nuclear dangers during ongoing conflict. pic.twitter.com/ruiHfWBON1— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 17, 2023
Накануне, 16 января, флаг МАГАТЭ был поднят над Пивденноукраинской АЭС.
18 января Гросси откроет миссию МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), в ближайшие дни ожидается прибытие экспертов организации на Хмельницкую АЭС, отмечается на сайте Международного агентства по атомной энергии.
В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока). А также ЧАЭС в зоне отчуждения.
Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.
10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщала, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.