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МАГАТЭ подняла свой флаг над Пивденноукраинской АЭС, Гросси обещает "расширить присутствие"

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Миссии МАГАТЭ планируется разместить на всех АЭС Украины
Миссии МАГАТЭ планируется разместить на всех АЭС Украины
Скриншот: Rafael MarianoGrossi / Twitter

16 января на Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области был поднят флаг Международного агентства по атомно энергии (МАГАТЭ), сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

При поднятии флага присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который отметил, что миссия его агентства на АЭС "крайне необходима из-за военной ситуации в Украине".

"Я счастлив быть здесь. После Запорожской АЭС мы расширяем свое присутствие на других атомных станциях Украины. Сегодня первый шаг и мы продолжим работать в этом направлении", – объяснил он.

В Twitter Гросси написал, что гордится тем, что возглавил миссию в Украине.

Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщала, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.

Контекст:

В Украине четыре АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: флаг, миссия, АЭС, МАГАТЭ, электростанция, Рафаэль Гросси, энергия, Пивденноукраинская АЭС
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