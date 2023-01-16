МАГАТЭ подняла свой флаг над Пивденноукраинской АЭС, Гросси обещает "расширить присутствие"

При поднятии флага присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который отметил, что миссия его агентства на АЭС "крайне необходима из-за военной ситуации в Украине".
"Я счастлив быть здесь. После Запорожской АЭС мы расширяем свое присутствие на других атомных станциях Украины. Сегодня первый шаг и мы продолжим работать в этом направлении", – объяснил он.
В Twitter Гросси написал, что гордится тем, что возглавил миссию в Украине.
.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to * , where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023
Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.
10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщала, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.
В Украине четыре АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока).