МАГАТЭ подняла свой флаг над Пивденноукраинской АЭС, Гросси обещает "расширить присутствие"

При поднятии флага присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который отметил, что миссия его агентства на АЭС "крайне необходима из-за военной ситуации в Украине".

"Я счастлив быть здесь. После Запорожской АЭС мы расширяем свое присутствие на других атомных станциях Украины. Сегодня первый шаг и мы продолжим работать в этом направлении", – объяснил он.

В Twitter Гросси написал, что гордится тем, что возглавил миссию в Украине.

.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to * , where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщала, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.