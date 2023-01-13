На следующей неделе в Украину приедет глава МАГАТЭ Гросси

МАГАТЭ намерено разместить по два эксперта на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций, а также на площадке остановленной Чернобыльской атомной электростанции. Эксперты по вопросам ядерной безопасности будут следить за ситуацией на станциях и оценивать состояние их оборудования, говорится в сообщении. Также специалисты на станциях будут оказывать техническую поддержку и давать рекомендации.
"Поскольку эта трагическая война [России против Украины] идет второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая принесет еще больше страданий и разрушений народу Украины и других стран", – заявил Гросси.
В Киеве Гросси встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Украины по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
После визита в Украину Гросси может поехать в Россию, сообщал он в эфире итальянского телеканала Rai News 24.
"Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и реализовать эту зону в ближайшее время", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали в Генштабе 7 января.
На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая группа из трех специалистов МАГАТЭ, сменившая предыдущую группу, находившуюся там несколько недель, сообщила пресс-служба агентства. Это пятая группа МАГАТЭ на объекте с тех пор, как 1 сентября туда приехала миссия агентства.