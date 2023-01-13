На следующей неделе в Украину приедет глава МАГАТЭ Гросси

После визита в Украину Гросси может поехать в Россию Фото: EPA

МАГАТЭ намерено разместить по два эксперта на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций, а также на площадке остановленной Чернобыльской атомной электростанции. Эксперты по вопросам ядерной безопасности будут следить за ситуацией на станциях и оценивать состояние их оборудования, говорится в сообщении. Также специалисты на станциях будут оказывать техническую поддержку и давать рекомендации.

"Поскольку эта трагическая война [России против Украины] идет второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая принесет еще больше страданий и разрушений народу Украины и других стран", – заявил Гросси.

В Киеве Гросси встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Украины по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

После визита в Украину Гросси может поехать в Россию, сообщал он в эфире итальянского телеканала Rai News 24.

"Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и реализовать эту зону в ближайшее время", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.