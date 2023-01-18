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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Украина нуждается в значительном увеличении вооружений, это единственный путь к миру

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Столтенберг: Украине нужно больше военной помощи
Столтенберг: Украине нужно больше военной помощи
Фото: EPA

Значительное увеличение военной поддержки Украины – это единственный путь к мирному урегулированию путем переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Давосе 18 января в комментарии Reuters.

По его словам, наступает поворотный момент в войне, и Украина нуждается в предоставлении большего количества оружия. Кроме танков, Украине нужно больше бронетехники, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, запчастей и средств технического обслуживания, отметил Столтенберг.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин не показал никаких признаков того, что готов к миру. Поэтому ему нужно дать понять, что РФ не сможет победить на поле боя, подчеркнул Столтенберг.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Столтенберг заявил 15 января 2023 года, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время.

Ожидается, что 20 января состоится очередное заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн".

Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране. 

Так, еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания тоже уже сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, военная техника, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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