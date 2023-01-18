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ПОЛИТИКА

Зеленский: НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины

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Зеленский: Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. К сожалению, Россия тоже понимает это
Зеленский: Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. К сожалению, Россия тоже понимает это
Фото: president.gov.ua

Украина стремится к членству в НАТО, но Россия, понимая это, добивается, чтобы путь Украины в Альянс "не был коротким".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы после своего обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе 18 января, трансляция велась на сайте форума.

"Что касается НАТО... Безусловно, мы понимаем, что для нас гарантии безопасности являются одним из главных приоритетов. Например, если говорить о формуле мира, это один из приоритетов, один из 10 этих приоритетов. Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. К сожалению, Россия тоже понимает это и борется, чтобы этот путь в НАТО не был коротким. Но я понимаю, что мы на этом пути. НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего наших детей. Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения", – сказал Зеленский. 

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Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Всемирный экономический форум, Давос, Владимир Зеленский, война России против Украины, членство
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