Зеленский: НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины

Зеленский: Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. К сожалению, Россия тоже понимает это Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы после своего обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе 18 января, трансляция велась на сайте форума.

"Что касается НАТО... Безусловно, мы понимаем, что для нас гарантии безопасности являются одним из главных приоритетов. Например, если говорить о формуле мира, это один из приоритетов, один из 10 этих приоритетов. Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. К сожалению, Россия тоже понимает это и борется, чтобы этот путь в НАТО не был коротким. Но я понимаю, что мы на этом пути. НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего наших детей. Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения", – сказал Зеленский.

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