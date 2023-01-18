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Стефанчук о перспективе вступления Украины в НАТО: У нас большие надежды на Вильнюсский саммит

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Стефанчук: Очень важно, чтобы в парламентах других стран получали информацию от нас, а не перепевки российской пропаганды
Стефанчук: Очень важно, чтобы в парламентах других стран получали информацию от нас, а не перепевки российской пропаганды
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Важными приоритетами в международной деятельности Верховной Рады сейчас являются направления евро- и евроатлантической интеграции. Об этом спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 января.

"Открытие переговоров о полноценном членстве Украины в ЕС – это наш приоритет. Мы проделали то, что обязались. Последнее решение принял съезд судей, когда избрал восемь членов Высшего совета правосудия, чем запустил его", – отметил Стефанчук. 

Он подчеркнул, что направил отчет о выполнении семи пунктов, определенных Еврокомиссией, каждому депутату парламентов стран ЕС.

"Когда я посещаю парламенты других стран, я стараюсь встречаться не только со спикером, но и с представителями основных политических партий, членами международных комитетов, чтобы налаживать непосредственную коммуникацию. Очень важно, чтобы они получали информацию от нас, а не перепевки российской пропаганды", – рассказал глава Рады.

Вторым важным приоритетом для Верховной Рады, по его словам, становится вступление Украины в НАТО.

"У нас большие надежды на Вильнюсский саммит. Вильнюс для Украины является особым городом: много лет назад мы потеряли там свою перспективу членства в ЕС (в 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" "ГОРДОН"), и мы хотим там получить перспективу относительно НАТО", – сказал Стефанчук. 

Он отметил, что его международная деятельность в последние месяцы значительно увеличилась: по несколько звонков ежедневно, множество встреч.

"Особенно активной была работа в период, когда Украина получала статус кандидата в члены Евросоюза: за девять дней я тогда мог проводить 69 встреч. И это были встречи очень высокого уровня", – добавил Стефанчук. 

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, на протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Теги: Верховная Рада, НАТО, евроинтеграция, Европейский союз, парламент, Евросоюз, Руслан Стефанчук, ЕС
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