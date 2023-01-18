Стефанчук о перспективе вступления Украины в НАТО: У нас большие надежды на Вильнюсский саммит

Стефанчук: Очень важно, чтобы в парламентах других стран получали информацию от нас, а не перепевки российской пропаганды Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

"Открытие переговоров о полноценном членстве Украины в ЕС – это наш приоритет. Мы проделали то, что обязались. Последнее решение принял съезд судей, когда избрал восемь членов Высшего совета правосудия, чем запустил его", – отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что направил отчет о выполнении семи пунктов, определенных Еврокомиссией, каждому депутату парламентов стран ЕС.

"Когда я посещаю парламенты других стран, я стараюсь встречаться не только со спикером, но и с представителями основных политических партий, членами международных комитетов, чтобы налаживать непосредственную коммуникацию. Очень важно, чтобы они получали информацию от нас, а не перепевки российской пропаганды", – рассказал глава Рады.

Вторым важным приоритетом для Верховной Рады, по его словам, становится вступление Украины в НАТО.

"У нас большие надежды на Вильнюсский саммит. Вильнюс для Украины является особым городом: много лет назад мы потеряли там свою перспективу членства в ЕС (в 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства", – "ГОРДОН"), и мы хотим там получить перспективу относительно НАТО", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что его международная деятельность в последние месяцы значительно увеличилась: по несколько звонков ежедневно, множество встреч.

"Особенно активной была работа в период, когда Украина получала статус кандидата в члены Евросоюза: за девять дней я тогда мог проводить 69 встреч. И это были встречи очень высокого уровня", – добавил Стефанчук.