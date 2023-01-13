Осенью ЕС оценит прогресс Украины на пути к членству в союзе – глава Еврокомиссии

Видео конференции опубликовала в YouTube пресс-служба ЕК.

"Процесс вступления – это процесс, который идет "шаг за шагом". Для нас сейчас следующий важный этап – это пакет расширения осенью, который отобразит прогресс, сделанный с начала года, каждой страной-кандидатом, которая хочет присоединиться к ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Украину она назвала "удивительно амбициозной и сильной". Страна быстро движется в достижении результатов, добавила она. Чтобы поддержать этот процесс, в начале февраля Украину посетит коллегия Еврокомиссии, сказала фон дер Ляйен.

"Для нас важно добиваться вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями для того, чтобы это отразилось осенью в отчете о расширении, что приведет... к интересному и положительному решению Совета [ЕС]", – заявила президент Еврокомиссии.

13 января на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины есть четкое понимание, что нужно сделать и в какой последовательности, чтобы поскорее стать членом Евросоюза.

По словам Шмыгаля, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят "запустить следующие шаги по интеграции".