Осенью ЕС оценит прогресс Украины на пути к членству в союзе – глава Еврокомиссии

Видео конференции опубликовала в YouTube пресс-служба ЕК.
"Процесс вступления – это процесс, который идет "шаг за шагом". Для нас сейчас следующий важный этап – это пакет расширения осенью, который отобразит прогресс, сделанный с начала года, каждой страной-кандидатом, которая хочет присоединиться к ЕС", – сказала фон дер Ляйен.
Украину она назвала "удивительно амбициозной и сильной". Страна быстро движется в достижении результатов, добавила она. Чтобы поддержать этот процесс, в начале февраля Украину посетит коллегия Еврокомиссии, сказала фон дер Ляйен.
"Для нас важно добиваться вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями для того, чтобы это отразилось осенью в отчете о расширении, что приведет... к интересному и положительному решению Совета [ЕС]", – заявила президент Еврокомиссии.
13 января на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины есть четкое понимание, что нужно сделать и в какой последовательности, чтобы поскорее стать членом Евросоюза.
По словам Шмыгаля, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят "запустить следующие шаги по интеграции".
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января.