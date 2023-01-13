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Осенью ЕС оценит прогресс Украины на пути к членству в союзе – глава Еврокомиссии

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Президент Еврокомиссии назвала Украину "удивительно амбициозной и сильной"
Президент Еврокомиссии назвала Украину "удивительно амбициозной и сильной"
Фото: EPA

Осенью 2023 года Украина получит оценку своего прогресса в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом 13 января сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

Видео конференции опубликовала в YouTube пресс-служба ЕК.

"Процесс вступления – это процесс, который идет "шаг за шагом". Для нас сейчас следующий важный этап – это пакет расширения осенью, который отобразит прогресс, сделанный с начала года, каждой страной-кандидатом, которая хочет присоединиться к ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Украину она назвала "удивительно амбициозной и сильной". Страна быстро движется в достижении результатов, добавила она. Чтобы поддержать этот процесс, в начале февраля Украину посетит коллегия Еврокомиссии, сказала фон дер Ляйен.

"Для нас важно добиваться вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями для того, чтобы это отразилось осенью в отчете о расширении, что приведет... к интересному и положительному решению Совета [ЕС]", – заявила президент Еврокомиссии.

13 января на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины есть четкое понимание, что нужно сделать и в какой последовательности, чтобы поскорее стать членом Евросоюза.

По словам Шмыгаля, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят "запустить следующие шаги по интеграции".

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января.

Теги: Украина, Еврокомиссия, правительство, евроинтеграция, Урсула фон дер Ляйен, отчет, Страна, членство, ЕС
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