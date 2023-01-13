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Шмыгаль: Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года

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Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, отметил Шмыгаль
Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

У Украины есть четкое понимание, что нужно сделать и в какой последовательности, чтобы поскорее стать членом Евросоюза.

Об этом 13 января на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.  

По словам Шмыгаля, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят "запустить следующие шаги по интеграции".

"Также мы должны проанализировать соответствие нашего законодательства законодательству Евросоюза, чтобы ясно понимать объем работ, которые нужно выполнить. Параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства мы будем готовиться к непосредственным переговорам по поводу самого вступления", – сказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что будет сформирована "переговорная позиция Украины, которая определит сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом".

"Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые смогут профессионально обсудить детали в различных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении, – отметил глава Кабмина. – Далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за два года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС".

Шмыгаль анонсировал визит в Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций. Это станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", – подчеркнул премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/942032260118406/

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января.

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