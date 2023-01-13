Шмыгаль: Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года

Об этом 13 января на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят "запустить следующие шаги по интеграции".

"Также мы должны проанализировать соответствие нашего законодательства законодательству Евросоюза, чтобы ясно понимать объем работ, которые нужно выполнить. Параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства мы будем готовиться к непосредственным переговорам по поводу самого вступления", – сказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что будет сформирована "переговорная позиция Украины, которая определит сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом".

"Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые смогут профессионально обсудить детали в различных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении, – отметил глава Кабмина. – Далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за два года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС".

Шмыгаль анонсировал визит в Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций. Это станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", – подчеркнул премьер-министр.