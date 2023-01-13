Одной из тем на саммите Украина – ЕС будут предварительные переговоры о членстве – Кулеба

Кулеба: Всего несколько месяцев назад даже наш статус кандидата считался невозможным Фото: ЕРА

"3 февраля состоится очередной саммит Украина – ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры по членству нашей страны в Европейском союзе", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Еврокомиссия высоко оценила прогресс Украины в выполнении рекомендаций, от которых зависит вступление страны в ЕС.

"Сегодня Украина делает все, чтобы в кратчайшие сроки стать членом ЕС. У нас есть все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическая воля для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. В то же время членство Украины в ЕС зависит от общего политического решения всех стран объединенной Европы и от тех преимуществ, которые мы предлагаем европейскому сообществу", – подчеркнул министр.

По его словам, Европа должна взять на себя стратегическую инициативу в формировании нового мирового порядка.

"Всего несколько месяцев назад даже наш статус кандидата считался невозможным, а сегодня мы совместно принимаем решения по стратегической безопасности, укрепляющие и Европу, и Украину, наше лидерство и геополитический потенциал", – резюмировал Кулеба.