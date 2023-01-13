Одной из тем на саммите Украина – ЕС будут предварительные переговоры о членстве – Кулеба

"3 февраля состоится очередной саммит Украина – ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры по членству нашей страны в Европейском союзе", – сказал Кулеба.
Он отметил, что Еврокомиссия высоко оценила прогресс Украины в выполнении рекомендаций, от которых зависит вступление страны в ЕС.
"Сегодня Украина делает все, чтобы в кратчайшие сроки стать членом ЕС. У нас есть все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическая воля для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. В то же время членство Украины в ЕС зависит от общего политического решения всех стран объединенной Европы и от тех преимуществ, которые мы предлагаем европейскому сообществу", – подчеркнул министр.
По его словам, Европа должна взять на себя стратегическую инициативу в формировании нового мирового порядка.
"Всего несколько месяцев назад даже наш статус кандидата считался невозможным, а сегодня мы совместно принимаем решения по стратегической безопасности, укрепляющие и Европу, и Украину, наше лидерство и геополитический потенциал", – резюмировал Кулеба.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.