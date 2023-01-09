Постпред Швеции при ЕС подтвердил, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве

По его словам Даниэльсона, Швеция намерена способствовать желанию Украины приблизиться к членству в ЕС и об этом будет идти речь во время саммита.

"Украина и военная агрессия против Украины доминируют над всем, что Швеция будет делать во время председательства", – заявил постпред Швеции в ЕС.

Он отметил, что Евросоюз сделал много для помощи Украине, но "нужно делать больше, чтобы процесс поддержки – гуманитарной, финансовой, военной – не прекращался".

Швеция будет заниматься поиском возможности для привлечения к ответственности российских оккупантов, совершавших военные преступления в Украине, а также для использования замороженных российских активов с целью восстановления украинской инфраструктуры и экономики, добавил Даниэльсон.

Офис президента Украины 3 января заявил, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве. После этого СМИ сообщили, что Брюссель пока не подтверждает место проведения саммита, а пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что место проведения саммита еще согласовывают.