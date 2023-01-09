Постпред Швеции при ЕС подтвердил, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве

По его словам Даниэльсона, Швеция намерена способствовать желанию Украины приблизиться к членству в ЕС и об этом будет идти речь во время саммита.
"Украина и военная агрессия против Украины доминируют над всем, что Швеция будет делать во время председательства", – заявил постпред Швеции в ЕС.
Он отметил, что Евросоюз сделал много для помощи Украине, но "нужно делать больше, чтобы процесс поддержки – гуманитарной, финансовой, военной – не прекращался".
Швеция будет заниматься поиском возможности для привлечения к ответственности российских оккупантов, совершавших военные преступления в Украине, а также для использования замороженных российских активов с целью восстановления украинской инфраструктуры и экономики, добавил Даниэльсон.
Офис президента Украины 3 января заявил, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве. После этого СМИ сообщили, что Брюссель пока не подтверждает место проведения саммита, а пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что место проведения саммита еще согласовывают.
Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет обсуждать подготовку к 24-му саммиту во время заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, запланированного на 23 января. Среди приоритетов февральского саммита будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, говорил Кулеба. Также, по его словам, на нем будет обсуждаться предложенная Украиной формула мира и усиление санкционного режима против России.