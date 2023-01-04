"Это уже регулярная традиция". Кулеба получил приглашение принять участие в заседании Совета глав МИД ЕС

Кулеба: Это уже регулярная традиция, что украинский министр принимает участие едва ли не в каждой встрече такого формата. Считаю это проявлением доверия Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути для членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от своего европейского коллеги Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 23 января. Это уже регулярная традиция, что украинский министр принимает участие едва ли не в каждой встрече такого формата. Считаю это проявлением доверия, которое также свидетельствует, что Украина является равноправным участником европейской политики, политики в сфере безопасности. Мы вместе решаем ключевые вопросы, формируем европейскую повестку дня на тему, как защитить Европу", – заявил он.

По словам Кулебы, важной темой его разговора с главами МИД стран ЕС будет подготовка к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля.

"Среди его приоритетов будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС", – добавил глава МИД.