ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Это уже регулярная традиция". Кулеба получил приглашение принять участие в заседании Совета глав МИД ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Это уже регулярная традиция, что украинский министр принимает участие едва ли не в каждой встрече такого формата. Считаю это проявлением доверия
Кулеба: Это уже регулярная традиция, что украинский министр принимает участие едва ли не в каждой встрече такого формата. Считаю это проявлением доверия
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза 23 января. Об этом Кулеба рассказал на онлайн-брифинге 4 января, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути для членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от своего европейского коллеги Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 23 января. Это уже регулярная традиция, что украинский министр принимает участие едва ли не в каждой встрече такого формата. Считаю это проявлением доверия, которое также свидетельствует, что Украина является равноправным участником европейской политики, политики в сфере безопасности. Мы вместе решаем ключевые вопросы, формируем европейскую повестку дня на тему, как защитить Европу", – заявил он. 

По словам Кулебы, важной темой его разговора с главами МИД стран ЕС будет подготовка к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля.

"Среди его приоритетов будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС", – добавил глава МИД. 

Контекст:

Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

13 декабря вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что парламент выполнил свои обязательства и принял необходимые для евроинтеграции законопроекты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, переговоры, Совет ЕС, политика, саммит Украина – ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (322839)
2
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (272093)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (100346)
4
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (89176)
5
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (77637)
6
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (74208)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (46581)
8
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (43095)
 
 
 
 