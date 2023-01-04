"Это уже регулярная традиция". Кулеба получил приглашение принять участие в заседании Совета глав МИД ЕС

"Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути для членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от своего европейского коллеги Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 23 января. Это уже регулярная традиция, что украинский министр принимает участие едва ли не в каждой встрече такого формата. Считаю это проявлением доверия, которое также свидетельствует, что Украина является равноправным участником европейской политики, политики в сфере безопасности. Мы вместе решаем ключевые вопросы, формируем европейскую повестку дня на тему, как защитить Европу", – заявил он.
По словам Кулебы, важной темой его разговора с главами МИД стран ЕС будет подготовка к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля.
"Среди его приоритетов будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС", – добавил глава МИД.
Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
13 декабря вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что парламент выполнил свои обязательства и принял необходимые для евроинтеграции законопроекты.