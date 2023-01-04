"Вся необходимая информация есть". Украина призывает к санкциям, которые позволят "задушить" производство ракет в РФ

В МИД Украины считают приоритетными санкции против ракетной программы в РФ Фото: ЕРА (архив)

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге 4 января, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Здесь наши приоритеты четко известны: мы приветствуем принятие девятого пакета санкций ЕС, который содержит ряд шагов, на которых Украина давно настаивала, в то же время санкционное давление можно и нужно усиливать. И я подчеркиваю, что ключевой приоритет – это жесткие санкции против российской ракетной программы", – рассказал глава МИД.

Украина подняла этот вопрос в конце 2022 года, отметил он.

"У нас достаточно фактов, достаточно информации, и теперь мяч на стороне ЕС. Вся необходимая информация для принятия санкций, которые позволят задушить производство ракет в России, которые используются для массовых военных преступлений на территории Украины, есть. Нужны решения. Решения, которые также лишат Россию доступа к товарам двойного назначения, позволяющим ей запускать эти ракеты", – подчеркнул Кулеба.