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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вся необходимая информация есть". Украина призывает к санкциям, которые позволят "задушить" производство ракет в РФ

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В МИД Украины считают приоритетными санкции против ракетной программы в РФ
В МИД Украины считают приоритетными санкции против ракетной программы в РФ
Фото: ЕРА (архив)

На саммите Украина – ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, будет обсуждаться в том числе предложенная Украиной "формула мира" и усиление санкционного режима против России.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге 4 января, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Здесь наши приоритеты четко известны: мы приветствуем принятие девятого пакета санкций ЕС, который содержит ряд шагов, на которых Украина давно настаивала, в то же время санкционное давление можно и нужно усиливать. И я подчеркиваю, что ключевой приоритет – это жесткие санкции против российской ракетной программы", – рассказал глава МИД. 

Украина подняла этот вопрос в конце 2022 года, отметил он. 

"У нас достаточно фактов, достаточно информации, и теперь мяч на стороне ЕС. Вся необходимая информация для принятия санкций, которые позволят задушить производство ракет в России, которые используются для массовых военных преступлений на территории Украины, есть. Нужны решения. Решения, которые также лишат Россию доступа к товарам двойного назначения, позволяющим ей запускать эти ракеты", – подчеркнул Кулеба. 

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Согласно данным "Укрэнерго", РФ с начала осени 2022 года нанесла по Украине 11 массированных ракетных ударов и произвела 14 атак ударными беспилотниками

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, саммит, саммит Украина – ЕС, ракеты, ракета, инфраструктура
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