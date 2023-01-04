"Вся необходимая информация есть". Украина призывает к санкциям, которые позволят "задушить" производство ракет в РФ

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге 4 января, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Здесь наши приоритеты четко известны: мы приветствуем принятие девятого пакета санкций ЕС, который содержит ряд шагов, на которых Украина давно настаивала, в то же время санкционное давление можно и нужно усиливать. И я подчеркиваю, что ключевой приоритет – это жесткие санкции против российской ракетной программы", – рассказал глава МИД.
Украина подняла этот вопрос в конце 2022 года, отметил он.
"У нас достаточно фактов, достаточно информации, и теперь мяч на стороне ЕС. Вся необходимая информация для принятия санкций, которые позволят задушить производство ракет в России, которые используются для массовых военных преступлений на территории Украины, есть. Нужны решения. Решения, которые также лишат Россию доступа к товарам двойного назначения, позволяющим ей запускать эти ракеты", – подчеркнул Кулеба.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Согласно данным "Укрэнерго", РФ с начала осени 2022 года нанесла по Украине 11 массированных ракетных ударов и произвела 14 атак ударными беспилотниками.
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.