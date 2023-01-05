Место проведения саммита Украина – ЕС еще на стадии согласования – пресс-секретарь Зеленского

Офис президента Украины 3 января заявил, что саммит, запланированный на 3 февраля, пройдет в Киеве.
После этого "Немецкая волна" сообщила, ссылаясь на неназванного чиновника в Брюсселе, что ЕС пока не подтвердил проведение саммита в Киеве.
Комментарий Никифорова был обнародован позже. Он отметил, что о месте проведения саммита официально объявят, когда будет принято окончательное решение.
Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет обсуждать подготовку к 24-му саммиту во время заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, запланированного на 23 января. Среди приоритетов февральского саммита будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, говорил Кулеба. Также, по его словам, на нем будет обсуждаться предложенная Украиной формула мира и усиление санкционного режима против России.