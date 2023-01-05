Место проведения саммита Украина – ЕС еще на стадии согласования – пресс-секретарь Зеленского

Никифоров сказал, что о месте проведения саммита объявят, когда будет принято окончательное решение Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины 3 января заявил, что саммит, запланированный на 3 февраля, пройдет в Киеве.

После этого "Немецкая волна" сообщила, ссылаясь на неназванного чиновника в Брюсселе, что ЕС пока не подтвердил проведение саммита в Киеве.

Комментарий Никифорова был обнародован позже. Он отметил, что о месте проведения саммита официально объявят, когда будет принято окончательное решение.