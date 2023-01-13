Обязательно наступит день, когда флаг Украины будет наравне со всеми флагами стран ЕС – Зеленский

Зеленский: Я услышал уверенность в том, что обязательно придет день, когда украинский флаг будет абсолютно наравне со всеми флагами государств – членов Евросоюза. Латвия нам в этом будет помогать Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, которое опубликовала его пресс-служба.

"Говорил сегодня о перспективах ближайших недель и месяцев со спикером Сейма Латвии, прибывшим с визитом в Киев. О перспективах не только оборонных, но и политических. В частности, о европейской и евроатлантической интеграции Украины. Я услышал уверенность в том, что обязательно придет день, когда украинский флаг будет абсолютно наравне со всеми флагами государств – членов Евросоюза. Латвия нам в этом будет помогать", – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что Латвия – одна из стран, чья поддержка Украины в пересчете на проценты от ВВП – одна из самых больших за 2022 год.

"Думаю, что в этом году такая тенденция может сохраниться", – добавил он.