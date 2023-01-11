ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Послы G7 призвали как можно скорее назначить новых членов ВСП

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Послы напомнили, что запуск ВСП важный шаг в судебной реформе Украины в соответствии с ее европейским курсом
Послы напомнили, что запуск ВСП – важный шаг в судебной реформе Украины в соответствии с ее европейским курсом
Фото: pixabay.com

Послы стран "Большой семерки" в Киеве призвали как можно скорее назначить восемь новых членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 10 января в Twitter японского председательства в группе послов G7 в Киеве.

"Послы G7 ожидают, что Съезд судей назначит восемь новых членов Высшего совета правосудия из числа кандидатов, проверенных Этическим советом", – отмечается в сообщении.

Послы также подчеркнули, что запуск ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины в соответствии с ее европейским курсом.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

23 октября Совет судей Украины избрал кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия. По итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, реформы, Большая семерка, евроинтеграция, судебная реформа, судебная система, суды, реформа, суд, назначение, послы, советы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (103734)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (81184)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (41538)
4
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38961)
5
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (37504)
6
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25171)
7
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (23001)
8
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (22561)
 
 
 
 