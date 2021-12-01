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Зеленский о судебной реформе: Гордиться пока нечем

Зеленский сказал, что Украина "только в начале сложного пути" судебной реформы
Зеленский сказал, что Украина "только в начале сложного пути" судебной реформы
Фото: president.gov.ua

Судебная реформа в Украине начата не впервые, но впервые будет доведена до конца, заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря в ходе обращения к Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Судебная реформа в Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале этого сложного пути. Мы только проголосовали первые два закона", – сказал Зеленский, поблагодарив нардепов за поддержку законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а международных партнеров – за поддержку "на этом сложном пути" реформ. 

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП. 

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу. 

Народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор  Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

В октябре Совет судей Украины избрал кандидатов в Этический совет при ВСП по своей квоте.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, судебная реформа, суды, Владимир Зеленский, реформа
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