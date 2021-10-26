Данилов назвал судебную систему "корпорацией", Верховный Суд ответил мемом

Пресс-центр суда сообщил изданию LIGA.net, что размещенный мем – это ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, назвавшему в интервью "РБК-Украина" судебную власть в Украине "корпорацией".
"Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И второй вопрос – у нас совершенно отсутствует анализ принятия судебных решений", – заявлял Данилов в интервью.
В меме, опубликованном Верховным Судом, сказано, что СНБО хочет независимого суда, но вместо этого якобы нарушает судейскую независимость.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи.
13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.
Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.
3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.
Согласно данным августовского опроса Центра Разумкова, судебной системе Украины в целом не доверяют 74% граждан.