Данилов назвал судебную систему "корпорацией", Верховный Суд ответил мемом

Данилов считает, что "судебная корпорация" не менее опасна, чем олигархи Фото: Олексій Данілов / Facebook

Пресс-центр суда сообщил изданию LIGA.net, что размещенный мем – это ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, назвавшему в интервью "РБК-Украина" судебную власть в Украине "корпорацией".

"Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И второй вопрос – у нас совершенно отсутствует анализ принятия судебных решений", – заявлял Данилов в интервью.

В меме, опубликованном Верховным Судом, сказано, что СНБО хочет независимого суда, но вместо этого якобы нарушает судейскую независимость.