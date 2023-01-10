Зеленский после визита в США провел около 30 международных переговоров, в том числе четыре – сегодня

Зеленский: Ощущается каждый день, как решимости мира преодолеть российскую агрессию становится все больше Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Всего за время моего визита в Вашингтон я провел уже около 30 переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров. И буквально ощущается каждый день, как решимости мира преодолеть российскую агрессию становится все больше", – сказал он.

Как отметил президент, сегодня состоялся "новый этап дипломатического марафона". Он провел разговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Со всеми собеседниками, по словам президента, он говорил о сложной ситуации на Донбассе и о военной помощи, которая нужна Украине.

С премьером Ирландии он говорил также о замороженных активах РФ, с президентом Эстонии – о евроинтеграции Украины.

Зеленский в обращении выразил благодарность Эстонии "за новые решения для усиления нашей защиты".

"Также обсудили с господином Президентом наши дальнейшие шаги по европейской и евроатлантической интеграции. Я благодарю Эстонию за очень мощное представительство интересов Украины в Европе. Даже когда кто-то сомневается, Эстония находит аргументы, как поддерживать Украину и как усиливать санкционное давление на Россию", – рассказал он.

Говоря о беседе с Мишелем, Зеленский отметил, что есть "понимание того, насколько важна неизменность поддержки Украины".

"В этом противостоянии, в котором Россия пытается истощить всех нас – украинцев, европейцев, других партнеров – должна быть четкость сигналов. Сигналов, что мы пройдем весь путь к поражению русского террора. Мы пройдем вместе и с сохранением стабильности в Украине – финансовой и социальной. И именно поэтому финансовая поддержка была одной из главных тем моего разговора с Шарлем Мишелем, а также оружие и дальнейшая европейская интеграция Украины", – добавил он.