Зеленский обсудил с главой Евросовета реализацию формулы мира и ожидания от саммита Украина – ЕС

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал Мишелю о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины.

"Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина – ЕС", – добавил он.