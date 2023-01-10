Зеленский обсудил с главой Евросовета реализацию формулы мира и ожидания от саммита Украина – ЕС

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский рассказал Мишелю о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины.
"Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина – ЕС", – добавил он.
24-й саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля. Среди приоритетов февральского саммита будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также, по его словам, на нем будет обсуждаться предложенная Украиной формула мира и усиление санкционного режима против России.