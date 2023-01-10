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ПОЛИТИКА

Зеленский: Готовимся к саммиту Украина – ЕС и началу переговоров по членству в Евросоюзе

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Украина готовит дальнейшее сближение с системой ЕС, заявил Зеленский
Украина готовит дальнейшее сближение с системой ЕС, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Власти Украины продолжают подготовку к евроинтеграции и считают ее одной из самых важных задач. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 января, опубликованном его пресс-службой.

"Готовимся к важным событиям в наших политических отношениях с Европейским союзом – к саммиту Украина – ЕС, к дальнейшему институциональному сближению нашего государства, нашей государственной системы и системы ЕС, а также к началу переговоров по членству", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что власти считают задачу по вступлению в Евросоюз одной из своих самых значимых. 

"Я благодарю всех, кто своей работой приближает реализацию этой задачи", – добавил президент. 

6 января Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в течение ближайшего полугода.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Евросоюз, ЕС
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