Зеленский: Готовимся к саммиту Украина – ЕС и началу переговоров по членству в Евросоюзе

"Готовимся к важным событиям в наших политических отношениях с Европейским союзом – к саммиту Украина – ЕС, к дальнейшему институциональному сближению нашего государства, нашей государственной системы и системы ЕС, а также к началу переговоров по членству", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что власти считают задачу по вступлению в Евросоюз одной из своих самых значимых.

"Я благодарю всех, кто своей работой приближает реализацию этой задачи", – добавил президент.

6 января Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в течение ближайшего полугода.