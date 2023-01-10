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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел первый разговор с новым премьером Ирландии. Он хочет направить на восстановление Украины активы РФ, замороженные этой страной

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Зеленский: Я поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины
Зеленский: Я поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов – будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский написал, что в ходе разговора поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов. Также речь шла о поддержке энергосистемы Украины и послевоенном восстановлении. Кроме того, президент Украины пригласил Ирландию присоединиться к реализации формулы мира, которую предложила Украина. 

О разговоре с Варадкаром Зеленский проинформировал и в вечернем обращении, текст которого приводит пресс-служба главы Украинского государства. 

"Я благодарю нового премьер-министра Ирландии за готовность продолжать курс Ирландии во всестороннюю поддержку Украины. Договорились о мощной энергетической поддержке. И поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов – будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины", – сказал Зеленский. 

Варадкар в Twitter подчеркнул, что Ирландия солидарна с Украиной, поддерживает ее вступление в ЕС и продолжит предоставлять финансовую и другую помощь.

Контекст:

"Формулу мира" Зеленский представил на саммите G20 15 ноября. Среди тезисов "формулы" – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Ирландия в июне 2022 года заморозила активы на сумму €1,72 млрд, связанные с российскими физическими и юридическими лицами. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, помощь, Ирландия, Владимир Зеленский, активы, премьер-министр, восстановление
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