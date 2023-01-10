Зеленский провел первый разговор с новым премьером Ирландии. Он хочет направить на восстановление Украины активы РФ, замороженные этой страной

Зеленский: Я поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов – будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Зеленский написал, что в ходе разговора поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов. Также речь шла о поддержке энергосистемы Украины и послевоенном восстановлении. Кроме того, президент Украины пригласил Ирландию присоединиться к реализации формулы мира, которую предложила Украина.

О разговоре с Варадкаром Зеленский проинформировал и в вечернем обращении, текст которого приводит пресс-служба главы Украинского государства.

"Я благодарю нового премьер-министра Ирландии за готовность продолжать курс Ирландии во всестороннюю поддержку Украины. Договорились о мощной энергетической поддержке. И поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов – будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины", – сказал Зеленский.

Варадкар в Twitter подчеркнул, что Ирландия солидарна с Украиной, поддерживает ее вступление в ЕС и продолжит предоставлять финансовую и другую помощь.

An honour to speak to @zelenskyyUa this evening. President wished the people of Ireland a Happy New year, and thanked them for their friendship and generosity. Ireland stands in solidarity with #Ukraine, supports EU membership and will continue financial and other aid pic.twitter.com/jrUbAoBei8 — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) January 10, 2023