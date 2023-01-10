Зеленский провел первый разговор с новым премьером Ирландии. Он хочет направить на восстановление Украины активы РФ, замороженные этой страной

Зеленский написал, что в ходе разговора поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов. Также речь шла о поддержке энергосистемы Украины и послевоенном восстановлении. Кроме того, президент Украины пригласил Ирландию присоединиться к реализации формулы мира, которую предложила Украина.
О разговоре с Варадкаром Зеленский проинформировал и в вечернем обращении, текст которого приводит пресс-служба главы Украинского государства.
"Я благодарю нового премьер-министра Ирландии за готовность продолжать курс Ирландии во всестороннюю поддержку Украины. Договорились о мощной энергетической поддержке. И поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов – будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины", – сказал Зеленский.
Варадкар в Twitter подчеркнул, что Ирландия солидарна с Украиной, поддерживает ее вступление в ЕС и продолжит предоставлять финансовую и другую помощь.
An honour to speak to @zelenskyyUa this evening. President wished the people of Ireland a Happy New year, and thanked them for their friendship and generosity. Ireland stands in solidarity with #Ukraine, supports EU membership and will continue financial and other aid pic.twitter.com/jrUbAoBei8— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) January 10, 2023
"Формулу мира" Зеленский представил на саммите G20 15 ноября. Среди тезисов "формулы" – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.
Ирландия в июне 2022 года заморозила активы на сумму €1,72 млрд, связанные с российскими физическими и юридическими лицами.