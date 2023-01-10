Зеленский обсудил с премьер-министром Бельгии потребности Украины на фоне возможной эскалации на фронте

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Обсудили срочные оборонные нужды Украины на фоне возможной эскалации на фронте. Пригласил присоединиться к реализации нашей 10-шаговой формулы мира", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил собеседника за помощь Бельгии украинским гражданам, которые выехали в эту страну из-за российской агрессии.

Контекст:

В феврале 2022 года Бельгия объявила о передаче Киеву пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

В августе Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

Бельгия намерена выделить Украине больше оружия и помочь с разминированием, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября по итогам встречи с бельгийской коллегой Аджей Лябиб.

26 ноября Киев посетил де Кроо, на встрече с Зеленским он анонсировал новую военную и гуманитарную помощь Украине.