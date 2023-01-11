Еврокомиссары планируют поездку в Киев в феврале – Politico

Фон дер Ляйен объявила об этом плане своим коллегам на собрании коллегии уполномоченных, пишет издание.
По словам источника, первоначальный план, предложенный комиссаром по окружающей среде Виргиниюсом Синкявичюсом, заключался в том, что около 10–15 уполномоченных, которые работают со связанными с Украиной документами, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Целью названо "дальнейшее углубление отношений" и проявление солидарности.
В состав делегации во главе с фон дер Ляйен могут войти глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис, комиссар по экономике Паоло Джентилони, глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, комиссар внутренних дел Илва Йоханссон, комиссар по бюджету Йоханнес Хан, комиссар по делам соседства и расширению Оливер Вархейи, ответственный за кризисное управление и гуманитарную помощь Янез Ленарчич, комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс и комиссар Синкявичюс. Возможны и другие кандидатуры, сказал чиновник.
В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.
14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря – лидеры ЕС.