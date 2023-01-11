ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Еврокомиссары планируют поездку в Киев в феврале – Politico

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Урсула фон дер Ляйен может приехать в Киев во главе делегации еврокомиссаров, пишут СМИ
Урсула фон дер Ляйен может приехать в Киев во главе делегации еврокомиссаров, пишут СМИ
Фото: EPA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила провести встречу коллегии с правительством в Киеве в начале февраля. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии 11 января.

Фон дер Ляйен объявила об этом плане своим коллегам на собрании коллегии уполномоченных, пишет издание.

По словам источника, первоначальный план, предложенный комиссаром по окружающей среде Виргиниюсом Синкявичюсом, заключался в том, что около 10–15 уполномоченных, которые работают со связанными с Украиной документами, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Целью названо "дальнейшее углубление отношений" и проявление солидарности.

В состав делегации во главе с фон дер Ляйен могут войти глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис, комиссар по экономике Паоло Джентилони, глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, комиссар внутренних дел Илва Йоханссон, комиссар по бюджету Йоханнес Хан, комиссар по делам соседства и расширению Оливер Вархейи, ответственный за кризисное управление и гуманитарную помощь Янез Ленарчич, комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс и комиссар Синкявичюс. Возможны и другие кандидатуры, сказал чиновник.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря – лидеры ЕС.

Теги: Киев, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (140529)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (88056)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (52423)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (40816)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (39318)
6
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (28564)
7
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25592)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (23488)
 
 
 
 