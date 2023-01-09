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В Киев приехал вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс. Он обсудил с Зеленским состояние энергосистемы Украины

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Тиммерманс и Зеленский встретились в Киеве сегодня
Тиммерманс и Зеленский встретились в Киеве сегодня
Фото: president.gov.ua

9 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом, который прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства. 

"Собеседники обсудили комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности, в контексте подготовки саммита Украина – ЕС, проведение которого запланировано на 3 февраля в Украине. Президент проинформировал европейского чиновника о состоянии энергетической системы Украины, регулярно испытывающей целенаправленные ракетные удары со стороны России, и о необходимой помощи, в которой нуждается наша страна для прохождения зимы", – говорится в релизе. 

Зеленский в Facebook опубликовал видеодайджест встречи с Тиммермансом и заявил, что в послевоенном восстановлении Украина "будет делать акцент на реализации "зеленых" проектов и готова стать одним из европейских хабов современной "зеленой" энергетики".

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с Россией останется. И поэтому Европейский союз должен быть независим от любых решений РФ. Здесь мы видим себя как надежного партнера по "зеленой" энергетике", – цитирует Зеленского сайт ОП. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/905108370669232/

Контекст:

Также Тиммерманс встречался в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам главы правительства, в ходе разговора речь шла о санкциях против атомной отрасли РФ, на необходимости введения которых настаивает Украина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, энергетика, Франс Тиммерманс, Европейский союз, Владимир Зеленский, энергосистема, ЕС
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