В Киев приехал вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс. Он обсудил с Зеленским состояние энергосистемы Украины

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"Собеседники обсудили комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности, в контексте подготовки саммита Украина – ЕС, проведение которого запланировано на 3 февраля в Украине. Президент проинформировал европейского чиновника о состоянии энергетической системы Украины, регулярно испытывающей целенаправленные ракетные удары со стороны России, и о необходимой помощи, в которой нуждается наша страна для прохождения зимы", – говорится в релизе.

Зеленский в Facebook опубликовал видеодайджест встречи с Тиммермансом и заявил, что в послевоенном восстановлении Украина "будет делать акцент на реализации "зеленых" проектов и готова стать одним из европейских хабов современной "зеленой" энергетики".

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с Россией останется. И поэтому Европейский союз должен быть независим от любых решений РФ. Здесь мы видим себя как надежного партнера по "зеленой" энергетике", – цитирует Зеленского сайт ОП.