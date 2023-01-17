Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен прибудет в Киев 2 февраля – Шмыгаль

Вместе с фон дер Ляйен (на фото) в Киев прибудут более 10 еврокомиссаров, отметил Шмыгаль 13 января Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом 17 января на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сейчас готовимся к встрече с делегацией Еврокомиссии во главе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибудет в Киев. Состоятся важные межправительственные консультации. "Сверим часы" по выполнению Украиной рекомендаций Европейской комиссии, оценим степень прогресса и поймем перспективы нашей совместной работы", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина получила уже пять безвизов из ЕС – энергетический, экономический, транспортный, таможенный и цифровой.

"Будем двигаться дальше к промышленному безвизу, присоединению к Единому роуминговому пространству ЕС, интеграции в единое пространство платежей в евро. А также будем договариваться о продлении беспошлинного ввоза наших товаров в Европу. Обсудим все насущные вопросы: сотрудничество в военной сфере, поддержку энергетики, финансовой сферы, гуманитарные направления сотрудничества и другие важные вопросы", – подчеркнул Шмыгаль.

Визит в Украину фон дер Ляйен анонсировал Шмыгаль 13 января. Он отмечал, что вместе с главой Еврокомиссии прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.

"Это станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", – указал премьер.

Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года, добавил Шмыгаль.