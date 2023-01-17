Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен прибудет в Киев 2 февраля – Шмыгаль

Об этом 17 января на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Сейчас готовимся к встрече с делегацией Еврокомиссии во главе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибудет в Киев. Состоятся важные межправительственные консультации. "Сверим часы" по выполнению Украиной рекомендаций Европейской комиссии, оценим степень прогресса и поймем перспективы нашей совместной работы", – сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что Украина получила уже пять безвизов из ЕС – энергетический, экономический, транспортный, таможенный и цифровой.
"Будем двигаться дальше к промышленному безвизу, присоединению к Единому роуминговому пространству ЕС, интеграции в единое пространство платежей в евро. А также будем договариваться о продлении беспошлинного ввоза наших товаров в Европу. Обсудим все насущные вопросы: сотрудничество в военной сфере, поддержку энергетики, финансовой сферы, гуманитарные направления сотрудничества и другие важные вопросы", – подчеркнул Шмыгаль.
Визит в Украину фон дер Ляйен анонсировал Шмыгаль 13 января. Он отмечал, что вместе с главой Еврокомиссии прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.
"Это станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", – указал премьер.
Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года, добавил Шмыгаль.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января.