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Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Членство в НАТО было бы подходящим исходом войны

Киссинджер признал, что до войны был против членства Украины в НАТО
Киссинджер признал, что до войны был против членства Украины в НАТО
Фото: EPA

Членство Украины в НАТО стало бы "подходящим исходом" войны, которую начала Россия.

Такое мнение 17 января в ходе выступления по видеосвязи на сессии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале The Guardian News.

Киссинджер признал, что до войны был против членства Украины в НАТО, так как "боялся, что это приведет как раз к тем процессам, которые мы видим сегодня".

Но теперь, когда эти процессы "достигли нынешнего уровня", продолжил экс-госсекретарь США, "идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла".

После того, как удастся обеспечить мир, "членство Украины в НАТО было бы подходящим исходом", считает Киссинджер.

При этом он заявил, что "верит в диалог с Россией пока продолжается война", в "конец боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия", призвав не допустить войны между Западом и РФ, на территории которой находится ядерное оружие.

Переговоры дадут РФ "возможность снова присоединиться к международной системе", резюмировал Киссинджер.

99-летний Киссинджер известен своими неоднозначными заявлениям по Украине с начала полномасштабной войны. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая 2022 года он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны. Позже, в интервью The Timе, опубликованном 3 июля, Киссинджер сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.

В интервью The Wall Street Journal 12 августа Киссинджер отметил, что к Украине надо относиться, как к члену НАТО.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Теги: Россия, Украина, НАТО, ядерное оружие, Давос, Генри Киссинджер, переговоры, война России против Украины, членство
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