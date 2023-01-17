Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Членство в НАТО было бы подходящим исходом войны

Киссинджер признал, что до войны был против членства Украины в НАТО Фото: EPA

Такое мнение 17 января в ходе выступления по видеосвязи на сессии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале The Guardian News.

Киссинджер признал, что до войны был против членства Украины в НАТО, так как "боялся, что это приведет как раз к тем процессам, которые мы видим сегодня".

Но теперь, когда эти процессы "достигли нынешнего уровня", продолжил экс-госсекретарь США, "идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла".

После того, как удастся обеспечить мир, "членство Украины в НАТО было бы подходящим исходом", считает Киссинджер.

При этом он заявил, что "верит в диалог с Россией пока продолжается война", в "конец боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия", призвав не допустить войны между Западом и РФ, на территории которой находится ядерное оружие.

Переговоры дадут РФ "возможность снова присоединиться к международной системе", резюмировал Киссинджер.

99-летний Киссинджер известен своими неоднозначными заявлениям по Украине с начала полномасштабной войны. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая 2022 года он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны. Позже, в интервью The Timе, опубликованном 3 июля, Киссинджер сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.

В интервью The Wall Street Journal 12 августа Киссинджер отметил, что к Украине надо относиться, как к члену НАТО.