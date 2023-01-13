Резников: Украина стала членом НАТО. Де-факто

Резников: Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре Фото: ЕРА

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", – пояснил министр.

Резников отметил, что на данный момент НАТО предпринимает шаги, чтобы Альянс не рассматривался как участник войны против РФ.

"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил Резников.