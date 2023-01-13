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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Украина стала членом НАТО. Де-факто

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Резников: Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре
Резников: Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре
Фото: ЕРА

Украина фактически уже является членом НАТО. Об этом в опубликованном 13 января интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", – пояснил министр.

Резников отметил, что на данный момент НАТО предпринимает шаги, чтобы Альянс не рассматривался как участник войны против РФ.

"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил Резников.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, переговоры, Алексей Резников, война России против Украины
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