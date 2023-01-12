Пропагандист Соловьев призвал бомбить страны НАТО с территории Африки

"Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии – мы должны официально объявить – является для нас легитимными целями, для нанесения ударов", – заявил Соловьев.

При этом он отметил, что по этих целях можно применять как неядерные удары, так и тактические ядерные.

"Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но у "вагнеров" есть своя техника. Ну передайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Нечто взлетит с территории Африки, скажем из Ливии, и нанесет удар по Франции. Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и с него удары морскими дронами по территории Британии", – сказал пропагандист.