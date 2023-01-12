Пропагандист Соловьев призвал бомбить страны НАТО с территории Африки

"Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии – мы должны официально объявить – является для нас легитимными целями, для нанесения ударов", – заявил Соловьев.
При этом он отметил, что по этих целях можно применять как неядерные удары, так и тактические ядерные.
"Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но у "вагнеров" есть своя техника. Ну передайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Нечто взлетит с территории Африки, скажем из Ливии, и нанесет удар по Франции. Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и с него удары морскими дронами по территории Британии", – сказал пропагандист.
Такая реакция Соловьева связана с тем, что с начала января уже несколько европейских стран объявили о готовности передать Украине танки. В частности, 4 января в Офисе президента подтвердили, что Франция передаст Украине колесные танки и БМП.
В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что США обсуждают поставки БМП М2 Bradley для Украины. Официально планы по их поставке подтвердили 6 января.
11 января, после того как стало известно о решении Польши передать первую роту танков Leopard, правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.
Кроме того, в течение последних месяцев активно идут дискуссии по поводу предоставления Украине танков Leopard Германией. Канцлер страны Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".