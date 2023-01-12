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Съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте

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Делегаты XIX внеочередного съезда судей 12 января избрали трех членов Высшего совета правосудия
Делегаты XIX внеочередного съезда судей 12 января избрали трех членов Высшего совета правосудия
Фото: Прес-служба Ради суддів України / Facebook

Делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали всех восемь членов Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте.

Об этом 12 января сообщила пресс-служба Совета судей Украины (ССУ).

Отмечается, что восьмым членом ВСП стал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков, избранный по итогам повторного тура тайного голосования.

Ранее, 12 января, делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали еще двух членов ВСП – судью Николаевского апелляционного суда Татьяну Бондаренко и судью Херсонского окружного административного суда Елену Ковбий, проинформировала пресс-служба ССУ.

"Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой", – подчеркнули в ССУ.

Указывается, что все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.

"Избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа", – резюмировали в ССУ.

Накануне, 11 января, были избраны пять членов ВСП.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

По состоянию на 4 января 2023 года в составе ВСП было семь членов совета с полномочиями, тогда как для формирования полномочного состава необходимо не менее 15 членов ВСП, указала "Судебно-юридическая газета".

Послы стран G7 призывали как можно скорее назначить восемь новых членов ВСП из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.

Перезагрузка ВСП является одним из главных условий интеграции Украины в ЕС, отмечали в Фонде Dejure.

Теги: Украина, Совет судей, судебная реформа, судьи, голосование, работа, реформа, Высший совет правосудия, съезд, суд, назначение
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