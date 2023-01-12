Съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте

Об этом 12 января сообщила пресс-служба Совета судей Украины (ССУ).

Отмечается, что восьмым членом ВСП стал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков, избранный по итогам повторного тура тайного голосования.

Ранее, 12 января, делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали еще двух членов ВСП – судью Николаевского апелляционного суда Татьяну Бондаренко и судью Херсонского окружного административного суда Елену Ковбий, проинформировала пресс-служба ССУ.

"Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой", – подчеркнули в ССУ.

Указывается, что все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.

"Избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа", – резюмировали в ССУ.

Накануне, 11 января, были избраны пять членов ВСП.