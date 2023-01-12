Съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте

Об этом 12 января сообщила пресс-служба Совета судей Украины (ССУ).
Отмечается, что восьмым членом ВСП стал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков, избранный по итогам повторного тура тайного голосования.
Ранее, 12 января, делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали еще двух членов ВСП – судью Николаевского апелляционного суда Татьяну Бондаренко и судью Херсонского окружного административного суда Елену Ковбий, проинформировала пресс-служба ССУ.
"Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех восемь членов Высшего совета правосудия, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой", – подчеркнули в ССУ.
Указывается, что все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.
"Избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа", – резюмировали в ССУ.
Накануне, 11 января, были избраны пять членов ВСП.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
По состоянию на 4 января 2023 года в составе ВСП было семь членов совета с полномочиями, тогда как для формирования полномочного состава необходимо не менее 15 членов ВСП, указала "Судебно-юридическая газета".
Послы стран G7 призывали как можно скорее назначить восемь новых членов ВСП из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.
Перезагрузка ВСП является одним из главных условий интеграции Украины в ЕС, отмечали в Фонде Dejure.