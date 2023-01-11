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Съезд судей Украины избрал пять членов Высшего совета правосудия

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Новоизбранные уже приняли присягу членов ВСП, отметила пресс-служба Совета судей Украины
Новоизбранные уже приняли присягу членов ВСП, отметила пресс-служба Совета судей Украины
Фото: Прес-служба Ради суддів України / Facebook

Делегаты XIX внеочередного съезда судей Украины 11 января тайным голосованием избрали пятерых членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины (ССУ).

"Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали: Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда; Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда; Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда; Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области; Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новоизбранные уже приняли присягу членов ВСП.

Как рассказали в ССУ, в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность члена ВСП, они были разделены по квотному принципу.

"В квоту от общих судов было внесено девять кандидатов. Делегаты съезда могли проголосовать за четырех из них. В квоту от административных судов – четыре кандидата, где голосовать можно было не более чем за две кандидатуры. В квоту от хозяйственных судов – три кандидата, где голосовать можно было также не более чем за двух кандидатов", – указывается в сообщении.

В работе съезда судей Украины объявлен перерыв до 10.00 12 января.  

Послы стран G7 призывали как можно скорее назначить новых членов ВСП из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

23 октября Совет судей Украины избрал кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия. По итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.

Теги: Украина, Совет судей, судебная реформа, судьи, голосование, реформа, Высший совет правосудия, съезд, назначение
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