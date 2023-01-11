Съезд судей Украины избрал пять членов Высшего совета правосудия

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины (ССУ).

"Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали: Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда; Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда; Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда; Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области; Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новоизбранные уже приняли присягу членов ВСП.

Как рассказали в ССУ, в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность члена ВСП, они были разделены по квотному принципу.

"В квоту от общих судов было внесено девять кандидатов. Делегаты съезда могли проголосовать за четырех из них. В квоту от административных судов – четыре кандидата, где голосовать можно было не более чем за две кандидатуры. В квоту от хозяйственных судов – три кандидата, где голосовать можно было также не более чем за двух кандидатов", – указывается в сообщении.

В работе съезда судей Украины объявлен перерыв до 10.00 12 января.

Послы стран G7 призывали как можно скорее назначить новых членов ВСП из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.